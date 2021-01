Da-i incolo de BANI! Asta e cel mai ravnit PREMIU din istoria LOTERIEI. Va fi BATAIE pe biletele de joc

Printre premiile oferite de o loterie din Marea Britanie se afla un super-penthouse in care au locuit cateva dintre celebritatile lumii.

Un anunt interesant a atras atentia pasionatilor de loto din Regat, dar nu numai: "Situat in Nottingham, pe malul raului Trent, aceasta splendida locuinta, cu ferestre din podea pana in tavan, iti da impresia ca plutesti pe cer. Indiferent unde va relaxati, in piscina cu jacuzzi sau pe canapea, privelistea va fi intotdeauna uluitoare".

Este miza pusa la bataie la o extragere loto programata la 27 februarie, amatorii fiind obligati sa se inscrie in joc pana la 31 ianuarie. Astfel, cu doar cativa euro, pretul unui bilet simplu, castigatorul va pune mana pe un luxos penthouse evaluat la peste 500.000 de euro.

Pana in prezent, locuinta a fost folosita ca una de protocol, printre oaspetii de seama numarandu-se doua nume mari din fotbal, jucatorul danez Nicklas Bendtner si antrenorul Sven-Goran Eriksson, in perioada in care acestia si-au desfasurat activitatea in Anglia.

