A castigat 180 de MILIOANE de EURO la loterie si a aruncat cu banii intr-un mod SOCANT! Ce s-a intamplat cu AVEREA acestui om in doar cativa ani

Un barbat din Marea Britanie a castigat al doilea cel mai mare premiu din Europa, oferit de o loterie, cu un castig de 161 de milioane de euro.

Colin Weir, impreuna cu sotia sa, Christine, au castigat in 2011 un premiu de 180 de milioane de euro la loterie, fiind al doilea cel mai mare castig din Europa.

Barbatul a murit in urma cu un an, in 2019, iar pana in acel moment a cheltuit aproximativ 50 de milioane de euro din suma castigata, potrivit Daily Star, care citeaza Daily Record.

"Cheltuirea a 50 de milioane de euro in opti ani necesita un pic de lucru", a declarat un expert financiar din Marea Britanie.

Colin Weir a fost cameraman si a aruncat o mare parte din bani pe masini luxoase, pe un stil de viata extravagant si a bagat bani chiar si in clubul preferat de fotbal.

Printre altele, Colin a oferit bani si firmelor caritabile, dar si celor doi copii ai sai, Carly (32 de ani) si Jamie (30 de ani).

Colin a murit din cauza unor complicatii aparute la rinichi, iar inainte sa isi dea ultima suflare a organizat o petrecere monstru de peste 1 milion de euro. Oaspetii au servit sampanie de sute de euro, au mancat homar si supa de trufe.

In testamentul barbatului apar 'obiecte de mobilier, bijuterii si opere de arta in valoare de aproximativ 220.000 de euro'.

Garajul lui Colin gazduia patru masini de lux. Un Bentley Arnage de epoca, evaluat la aproximativ 15.000 de euro, un SUV Jaguar, cu o valoare de peste 30.000 de euro, un Mercedes E Class si un Mercedes V Class, ambele evaluate la peste 60.000 de euro.