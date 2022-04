Cum i-a îndeplinit Anamaria Prodan visul lui Reghecampf: „Banii jos, acum o vreau!” Averea pe care a cheltuit-o pe un bolid de lux 

Anamaria Prodan (49 ani) și Laurențiu Reghecampf (46 ani) se află în plin proce de divorț. Recent, cei doi au avut deja o primă înfățișare la Tribunalul din Buftea, unde impresarul FIFA a mărturisit că fostul său soț nu mai este interesat de creșterea copilului comun.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan a ținut încă o dată să precizeze că ea era responsabilă cu surprizele în familie. Agentul a dezvăluit că i-a oferit cadou lui Reghecampf mașina vieții sale, un Ferrari care a costat mai bine de 300.000 de euro.

Anamaria Prodan: „Vreau și eu repede un Ferrari!”

„Am tot ce-mi doresc pe pământul ăsta. Uite, Reghecampf a zis că visul vieții lui este să aibă Ferrari. Când m-am dus eu la Ferrari, i-am zis șefului de acolo: 'Vreau și eu repede un Ferrari' / 'Știți că e pe comandă' / 'Nu, eu vreau acum, banii jos' / 'Știți e 300 și ceva de mii de euro'/ 'Banii jos, banii jos, acum o vreau! Soțul meu vine mâine în țară. Mașina asta vreau să fie cu fundă, cu șampanie și să îi dai cheia să plece direct cu ea'.

Cred că am făcut actele în câteva ore, că Dumnezeu le așează pe toate. Cineva foarte important din țara asta a refuzat mașina, s-a greșit culoarea. Așa că am luat-o eu. Când am venit de la aeroport, i-am zis că trebuie să o luăm pe alt drum, ne-am oprit la Ferrari și mașina era cu fundă. A leșinat când a văzut-o. Eu am fost omul care a făcut aceste surprize în familia Prodan - Reghecampf”, a declarat Anamaria Prodan la podcastul lui Damian Drăghici.