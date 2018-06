Cum arata Mercedesul de care era indragostit Hitler. Modelul superb cu care se plimba zilnic

Masina preferata a lui Hitler era un Mercedes.

Mercedes-Benz 770 a fost masina preferata a lui Adolf Hitler. Modelul a fost produs intre 1930 si 1943, si a fost recunoscuta ca "masina nazistilor", fiind modelul preferat al unor nazisti de rang inalt.

Pe langa Hitler, si Goring, Himmler si Heydrich preferau modelul 770 de la Mercedes. Modelul a fost achizitionat la lansare de personaje celebre la acea vreme, ca presedintele Reichului, Paul von Hindenburg, imparatul Hirohito al Japoniei si Papa Pius al XI-lea.

Masina avea un motor de 7,6 litri, ce putea produce pana la 200 de cai putere si o viteza maxima de 160 de km/h.

La inceputul acestui an, masina detinuta de Hitler a fost scoasa la licitatie, insa pretul oferit, de 7 milioane de dolari, nu a fost pe placul celui care detine vehiculul. Modelele 770 de la Mercedes Benz ce au supravietuit pana in 2018 sunt, in marea lor majoritate, in proprietatea unor colectionari privati, insa modelul ce i-a apartinut lui Hitler este cel mai scump dintre ele.

Vezi mai jos imagini cu masina: