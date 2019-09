Cum arata femeia care s-a infiltrat sub acoperire in bandele de traficanti de droguri din America de Sud!

Americanca a lucrat 25 de ani sub acoperire.

Rosalynde Fenner este una dintre putinele femei care au reusit sa lucreze sub acoperire la un nivel inalt, in cadrul DEA, agentia care lupta impotriva drogurilor in SUA.

Aceasta a fost nu mai putin de 25 de ani in misiuni extrem de periculoase, de la infiltrarea in bandele de traficanti din New York, la gherilele din Bolivia, Guatemala sau Puerto Rico.

Femeia este in prezent profesoara la Universitatea din Raleigh, lasand in urma cariera in care a reusit sa destrame adevarate retele de producere si de trafic de droguri. Cea mai importanta operatiune la care a participat Fenner a fost cea cu numele de cod "Snowcap", ce a durat 7 ani, din 1897 pana in 1994, si care a avut ca rol reducerea traficului de droguri din Columbia in SUA.

In acea perioada, regele drogurilor era Pablo Escobar, ce transformase Columbia intr-o adevarata uzina de produs droguri.