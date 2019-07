Cum a scapat un barbat din lupta cu un urs: "Am crezut ca e sfarsitul" FOTO

Un barbat din Rusia s-a luptat cu un urs si a scapat ca sa povesteasca!

Nikolay Irgit, un profesor in varsta de 35 de ani din Siberia, s-a intalnit fata in fata cu ursul la o plimbare prin padure.

"Credeam ca o sa mor. La un anumit moment al luptei nici nu imi mai pasa daca mai traiesc sau daca o sa mor. Si nu e bine sa gandesti asa pentru ca tin foarte mult la copiii mei. Mai intai ursul m-a muscat de brat, iar apoi de cap. Urusul ma musca, voia sa ma manance", povesteste barbatul.

Nikolay are trei copiii, toti sub varsta de 7 ani, iar in timpul luptei a gasit forta de a se lupta cu animalul.

"Ursul m-a muscat de cap si de fata. Am deschis ochii si am vazut falci imense. Din instinct, am inclestat dintii. Am simtit durere teribila. Initial credeam ca imi simt buzele, insa apoi am scuipat si am realizat ca e limba ursului! Credeam ca e limba mea! Am inceput sa tremur si mi-am verificat vocea, parea in regula. Apoi am realizat ca e limba ursului. Il muscasem de limba, era alba. Asa ca m-a lasat in pace si a fugit in padure. Urla si fugea, era speriat", mai spune barbatul.

Barbatul e de o luna in spital si are in continuare cicatrici imense. A avut un noroc imens ca a scapat. "Mi-au facut transplant de piele, mi-au pus piele pe cap de pe brate. Mi-e jena sa ies pe strada, sunt plin de cicatrici. Toata lumea se uita la mine. Se spune ca sunt un erou, dar nu sunt, doar am supravietuit", incheie el.