Cum a reusit un somer sa castige de 123 de ori la loto. Toata averea i-a fost confiscata

Un barbat paskistanez din Marea Britanie si-a cumparat casa de jumatate de milion de euro cu "castigurile" de la loterie.

Kashaf Ali Khan, somer paskistanez din Marea Britanie, si-a luat casa de aproape 500.000 de euro si a fost luat la intrebari de autoritatile fiscale britanice. El a motivat ca are bani dupa ce a castigat la loto in Paktistan de 123 de ori, situatie putin probabila. Asta a dus la o ancheta, iar politistii britanici au descoperit mai multe activitati criminale in care acesta era implicat si i-au confiscat toata averea. Barbatul mai fusese condamnat la inchisoare pentru spalare de bani in 2017.

"Sa castigi la lot in orice tara de 123 de ori este imposibil in orice tara. E ca si cum ai castiga de 40 de ori la rand la loto in Marea Britanie, e imposibil", a declarat un expert pentru Daily Star.