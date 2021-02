Culmea ignorantei! S-a indragostit de cea mai bogata sportiva, dar nu stia nimic despre ea. Rapperul traia in alta lume

Jucatoarea de tenis Naomi Osaka, castigatoarea de la Australian Open, se iubeste de doi ani cu rapperul Cordae.

Povestea de dragoste dintre cei doi este una atipica pentru o sportiva care anul trecut a ocupat primul loc in ierarhia Forbes privind veniturile obtinute in sportul feminin, Naomi Osaka acumuland din premii si sponsorizari aproximativ 35 de milioane de euro, suma cu care a depasit-o inclusiv pe Serena Williams.

In aceste conditii, tinand cont de reputatia tenismenei nipone, e greu de imaginat cum Naomi si-a gasit un iubit care in momentul primei intalniri habar n-avea cu cine are de-a face. Ei bine, rapperul Cordae a recunoscut ulterior ca Naomi nu era pentru el decat o tanara atragatoare, nimic mai mult. "Tenisul nu e sportul meu. Eu le stiam doar pe surorile Williams, Venus si Serena", a marturisit artistul.

"Ma simteam in alta lume, total deplasat", a mai spus ulterior Cordae dupa ce a avut ocazia sa-si sustina partenera din tribune la un meci al acesteia de la US Open.