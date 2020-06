Cu ea ARZI toate caloriile! Pamela, PAPUSA blonda care a "stors" fotbalistii in carantina. Un atacant de top depune MARTURIE

Pamela Reif (23 de ani) e o nemtoaica sexy care face furori pe Youtube si pe celelalte retelele de socializarea, menirea ei fiind sa ofere adrenalina amatorilor de fitness.

Cu chip de papusa si cu trup de fotomodel, Pamela n-are cum sa fie ignorata, drpet dovada fiind cei peste 6 milioane de fani pe care i-a adunat pe Instagram in calitate de "profesoara" de sport.

Astfel, perioada de carantina a fost una extrem de prolifica pentru Pamela Reif, la serviciile oferite de ea apeland inclusiv fotbalistii dornici sa-si mentina forma fizica prin exercitiu la domiciliu. De exemplu, internationalul elvetian Cedric Itten (23 de ani) de la liderul campionatului, surpriza St. Gallen, a vorbit in mod deschis despre "antrenamentele" cu Pamela. "Sunt mai in forma decat eram inainte de corona", a spus golgheterul Itten, tinand ins sa precizeze ca a admirat-o pe nemtoaica doar in compania iubitei sale, asta pentru a nu da ocazia unor speculatii de alt gen.