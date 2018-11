Cu ce ocupa barbatul cu cel mai LAT gat din lume. Imaginea lui s-a viralizat rapid pe internet. FOTO

Imaginea unui american arestat a devenit virala din motive incredibile.

Charles Dion McDowell a devenit senzatie online dupa ce imaginea sa a aparut pe internet, in urma unei arestari. Barbatul cu gatul deosebit de lat a primit porecla Hench Neck Guy si a fost motiv de amuzament pentru mii de internauti.

Barbatul fugise de politisti la un control de rutina si a fost dus la sectie cu forta. Intre timp si-a rezolvat problemele cu legea, iar acum anunta ca e gata sa-si faca debutul in MMA. O companie din Florida i-a oferit un contract dupa ce si-a gasit faima pe internet. "Pentru cine nu stia, ma pregatesc pentru MMA si o sa-mi fac debutul foarte curand", a scris Charles pe pagina sa oficiala.

"N-a facut cele mai bune alegeri in viata, poate acest pas va fi unul bun pentru viitorul sau. Chiar daca nu va ajunge sa concureze la nivel inalt, va fi mai bine pentru el sa munceasca si sa evite greselile din trecut", a spus seful Island Fights, compania care i-a oferit contractul.



If you tried to choke this guy, his neck would choke your hand pic.twitter.com/VhYyIXKyWF — Griffon (@MamaAuxist) November 16, 2018