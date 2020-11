Costumatie de Halloween sau de filme pentru adulti?! Rita Ora a socat internetul: pozele care fac inconjurul retelelor sociale

Cantareata a postat pe Facebook, o serie de poze cu costumul pe care l-a purtat in noaptea de Halloween. La mai putin de o ora de la publicarea fotografiilor, Rita Ora a primit nu mai putin de 20.000 de likeuri!

"Nu aveam de gand sa fac nimic pentru Halloween, dar dupa am vazut tinutele tuturor si m-am decis sa fiu un diavol de gradina, care bea singura ceai. Ce?", a fost mesajul scris de Rita Ora pentru fanii ei.

Rita Ora nu a avut doar costume indraznete de Halloween ci si unele amuzante. In anii trecuti, artista s-a deghizat in Post Malone (cantaret de hip-hop).

Wasn’t gona do anything for #Halloween then saw everyone’s outfits and got fomo so I decided to be a devil gardener who drinks tea alone. What? ???????? pic.twitter.com/oUKPSrOXNz