"Iata o amintire pe care am gasit-o!" Rita Ora aparitie video INCENDIARA! Cum si-a innebunit artista fanii

Rita Ora si-a innebunit fanii cu ultimul videoclip postat pe Instagram.

Starul britanic a hotarat imparta cu urmaritorii ei un videoclip in care se afla pe un iaht. Ea si-a afisat silueta superba in timp ce purta in bikini minuscul de culoare portocalie. Celebra cantareata a adaugat in descrierea clipului: "Vara s-a sfarsit, practic, iata o amintire pe care am gasit-o".

Rita isi continua vacanta in Grecia dupa ce a fost in Ibiza alaturi de noul sau iubit, Romain Gavras. Cand se va intoarce in Marea Britanie, ea va fi nevoita sa stea 14 zile in carantina. Guverul a impus noi restrictii dupa ce cazurile de coronavirus au crescut din nou.