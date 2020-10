Contul de Twitter al lui Donald Trump a fost spart din a cincea incercare! Ce parola avea presedintele SUA

Un expert in securitate a marturist ca saptamana trecuta a intrat pe contul de Twitter al lui Donald Trump, potrivit TechCrunch.

Cercetator in securitate la GDI Foundation, Victor Gevers, a nimerit parola presedintelui SUA dupa 5 incercari. "maga2020!" a fost parola contului, iar aceasta a fost schimbata dupa ce Gevers a intrat in cont. Contul lui Trump nu este securizat sistemul two-factor authentication (metoda de autentificare online prin mai multi factori, cunoscuta si sub denumirea 2FA), astfel ca expertul in securitate a putut accesa usor contul.

"Ma asteptam sa fiu blocat dupa patru incercari esuate. Sau cel putin sa imi ceara sa furnizez informatii suplimentare", a spus Victor Gevers. Ulterior, serviciile secrete au luat legatura cu el si i-au multumit ca au adus in atentia lor aceasta problema de securitate. De asemenea, Gevers a sesizat ca o zi mai tarziu, verificarea in doi pasi a fost activata pe contul lui Donald Trump.

Nu este pentru prima data cand expertul in securitate intuieste parola de Twitter a lui Trump. Acest lucru s-a mai intamplat in 2016, cand parola era "yourefired", replica folosita de presedintele SUA in reality show-ul american The Apprentice.

