O romanca din Raduti este super star in Beverly Hills.

Ii antreneaza pe Sylvester Stallone si Naomi Campbell. Laura Wilson a plecat in America cu o bursa, s-a apucat de pilates si acum are deja 4 sali. Vrea sa isi deschida o sala si in Romania. Silvester Stallone e cel mai constiincios dintre elevii sai.

"Sylvester Stallone este foarte punctual. Mi-a zis ca sunt prea serioasa, dar cred ca stiu de unde vine seriozitatea: vine de la tir cu arcul si din faptul ca sunt romanca. Am facut sport de performanta de la 11 ani pana la 20 de ani, cand am plecat in Statele Unite", a povestit Laura.

Laura o antreneaza si pe Naomi Campbell.

"E foarte frumoasa si corpul ei este perfect. Imi zice mereu cand o antrenez ca ii fac corpul sa fie perfect pentru 6 luni, ceea ce nu e adevarat. E imposibil sa o antrenez o data si sa-i stea corpul pentru 6 luni", a spus Laura.

Intrebata cum se simte o fata din Radauti care a razbit in Beverly Hills, Laura a rapsuns: "Ma simt bine, dar tot timpul e ceva de imbunatatit".