Cine vrea sa il bata pe McGregor, dupa ce a lovit un batran intr-un pub! Conor a mai avut probleme cu mafiotii

Irlandezul are iar probleme.

Conor McGregor este unul dintre cei mai tari atleti din ultimii ani. Acesta a ajuns la statutul de star mondial in doar cativa ani, devenind primul luptator din istoria UFC-ului, cea mai tare promotie de MMA din lume, care a detinut titlul in doua categorii diferite, in acelasi timp.

Irlandezul a urcat apoi in ring cu Floyd Mayweather, intr-un meci de box ce i-a bagat in buzunar in jur de 100 de milioane de dolari.

Daca din punct de vedere sportiv lucrurile au mers excelent pentru McGregor, ca imagine acesta a avut extrem de mult de suferit. Irlandezul a fost implicat in tot felul de conflicte, totul culminand cu un video ce a aparut recent, in care Conor il loveste cu pumnul in cap pe un batran, intr-un pub.

Din cate se pare, Conor a recurs la acest gest dupa ce batranul nu a vrut sa guste din wiskey-ul sau. Dupa ce au aparut imaginile, McGregor si-a cerut scuze in cadrul unei emisiuni, spunand ca momentul este mai vechi, de cateva luni, si ca a facut tot posibilul sa remedieze situatia.

Acesta nu a scapat insa de problema. Conor a fost provocat la bataie de Luke Keeler, un boxer din Dublin. Acesta spune ca s-a saturat de atitudinea lui McGregor si vor sa lamureasca lucrurile cu o bataie ca intre barbati.

Nu e prima data cand Conor are probleme in Dublin. Acesta a trebuit sa plateasca 1 milion de dolari acum doi ani, dupa ce a lovit un barbat ce era tatal unui lider interlop din Irlanda.