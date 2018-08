Cine este femeia jandarm batuta cu bestialitate in Piata Victoriei! Primul verdict al medicilor a fost infirmat: care e de fapt starea ei de sanatate

Protestul din Piata Victoriei, de pe 10 august, inceput pasnic s-a transformat o data cu lasarea serii in adevarate lupte de strada.

Violentele din Piata Victoriei s-au lasat cu un numar impresionant de raniti. 440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ciocnirile dintre manifestanti si jandarmi. 65 de persoane, dintre care si 9 jandarmi, au fost transportate la spitalele din Bucuresti.

Unul dintre cele mai socante momente s-a petrecut in jurul orei 23:00 cand doi dintre jandarmi, un barbat si o femeie, au fost prinsi in mijlocul manifestantilor si batuti cu bestialitate. Femeii jandarm i s-a sustras arma din dotare. Jandarmeria face investigatii pentru a afla in posesia cui a ajuns pistolul, calibrul 9 milimetri, iar cazul va fi preluat de Parchetul Militar.

Tanara jandarm batuta in Piata Victoriei are 20 de ani si este sergent-major. Potrivit Adevarul, femeia jandarm nu a suferit o fractura de coloana cervicala, asa cum se credea initial, insa are multiple traumatisme si va ramane internata in spital.