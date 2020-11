Chiar e NEMURITOR! Super-vedeta care produce 5 EURO PE SECUNDA, fara sa fie in viata. De unde vin banii

In ciuda faptului ca a decedat in 2009, unul dintre cei mai mari cantareti din toate timpurile continua sa fie o "masina de facut bani".

Moartea neasteptata a lui Michael Jackson, la varsta de 50 de ani, a lasat un gol imens in sufletul milioanelor de fani, nu insa si in conturile urmasilor artistului american, in speta cei 3 copii ai sai.

Astfel, ultimele estimari facute de specialistii financiari spun ca "Regele muzicii pop" a produs in ultimii 11 ani, fara sa fie in viata, aproximativ 1,7 miliarde de euro. Suma uriasa s-a strans atat din vanzarea necontenita a albumelor sale, cat si din alte contracte de marketing administrate acum de mostenitorii lui Michael Jackson. Amintim aici doar show-ul produs in memoria sa de celebrul Cirque de Soleil.

Revenind la suma de 1,7 miliarde de euro stransa post-mortem, Michael Jackson conduce detasat intr-un top al celebritatilor disparute care continua sa faca profit. La un calcul simplu, MJ produce peste 400.000 de euro pe zi si, proportional, 5 euro pe secunda.