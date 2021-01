Cele 7 MAGNIFICE! Care sunt TARILE cu ZERO cazuri de coronavirus. De unde vine MAREA SURPRIZA

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a redus numarul tarilor care nu au raportat pana acum nici o infectie cu Covid-19.

In conditiile in care pandemia globala se afla la cote maxime, numai in SUA (tara cea mai afectata) inregistrandu-se peste 24 de milioane de cazuri, exista si teritorii ale planetei unde virusul n-a patruns deloc.

Astfel, conform OMS, tarile cele mai "curate" din acest punct de vedere sunt urmatoarele: Palau, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga si Coreea de Nord.

Dintre cele sapte state privilegiate, primele sase ar avea o explicatie logica, gandindu-ne ca e vorba despre tari insulare, din Oceanul Pacific, in care numarul locuitorilor e de ordinul zecilor de mii. Marea surpriza vine insa de la Coreea de Nord, tara continentala in care traiesc peste 25 de milioane de persoane. Totusi, in cazul nord-coreenilor, poate fi vorba si despre un refuz al conducatorilor comunisti aflati la putere de a raporta infectii cu coronavirus.