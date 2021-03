A fost cea mai populara actrita pentru adulti iar acum a rupt tacerea! Dezvaluirile incendiare dupa ce a ramas singura 

Lana Rhoades (24 ani) este una dintre cele mai cunoscute actrite de filme pentru adulti.

Tanara, care pana de curand a format o relatie cu celebrul vlogger din SUA, Mike Majlak, a anuntat ca a ramas singura. Cei doi erau impreuna de mai bine de un an, timp in care au aparut impreuna in aproape toate clipurile barbatului.

Dupa ce a ramas singura, Lana a inceput sa faca un podcast, in care a vorbit despre relatiile sale si asteptarile pe care le are de la un barbat, iar recent a oferit un interviu exploziv pentru Playboy.

Retrasa din industria filmelor pentru adulti, tanara a dezvaluit cum sunt fetele pacalite de agenti pentru a filma scene pe care initial le refuzau.

"Intri in industrie si iti spui ca nu ai face niciodata o anume scena sau alta. Stii asta cand intri. Insa, agentii iti spun de-a lungul timpului lucruri care te fac sa faci mai mult.

Iti spun lucruri de genul: 'Oh, cele mai bune actrite fac asa! Asa ajung oamenii sa te iubeasca. Daca faci asta, trebuie sa faci si alte lucruri'. Nu vrei sa dezamagesti, asa ca ajungi sa faci si ce iti spun ei", a spus Lana in interviu.