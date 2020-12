Cel mai GHINIONIST jucator la loto din istorie. Urma sa castige 1 MILION DE EURO, dar s-a bagat iubita!

Un barbat din Marea Britanie a fost la un pas de lovitura vietii la o extragere loto, dar a fost incurcat de partenera de viata.

Impatimitii loteriilor trebuie sa fie atenti la acest caz, mai ales in cazul in care numerele favorite sunt jucate saptamana de saptamana, fara nici o abatere, o tactica des aplicata in domeniu.

Asa s-a intamplat si cu britanicul Jacob Simon (29 de ani) care si-a incercat de mult timp norocul la EuroMillions, fara sa aiba bucuria vreunui castig. La ultima extragere, respectivul jucator avea, ca de obicei, pregatite acelasi set de numere, insa iubita sa a vrut neaparat sa schimbe "pariul", asa ca a operat niste modificari in secret.

In mod absolut uluitor, cei doi indragostiti au avut un soc atunci cand a fost anuntat rezultatul extragerii. Evident, ati ghicit, numerele castigatoare erau exact cele pe care barbatul mizase de mul timp, mai putin acum. Pentru ca amaraciunea sa fie maxima, premiul cel mare depasea suma de 1 milion de euro.

"Mi-a venit rau, n-am putut sa dorm toata noaptea. Am suferit putin amandoi", a recunoscut Jacob pentru presa britanica, aratand si dovada faptului ca numerele sale norocoase erau 14, 20, 27, 34 si 38 (plus 2 si 11 la categoria Lucky Stars).

