Acest barbat a castigat in 2002 premiul cel mare la Loto si a devenit MILIONAR in Euro! E INCREDIBIL ce a ajuns sa faca acum si cat poate sa castige pe ora

Michael Carroll a castigat premiul cel mare la Loto in Anglia in 2002.

Michael Caroll, un barbat din Marea Britanie, a castigat in 2002 premiul cel mare la Loto. Peste 10 milioane de euro i-au intrat in conturi dupa ce a dat aceasta lovitura. Imediat dupa ce a castigat acesti bani, acesta a cumparat un conac in care organiza petreceri sexuale.



Acesta a declarat pentru Daily Star ca mergea in vacante in locuri scumpe si extravagante, iar cu timpul a ajuns sa nu mai aiba niciun ban. In acest moment, barbatul castiga 10 lire pe ora si lucreaza la o firma care livreaza carbuni.