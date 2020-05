BLESTEMUL MILIONULUI DE EURO cazut DIN CER! Ce-a facut cu banii minora care a castigat marele premiu la loto

Cine n-ar vrea sa devina milionar in euro inca de la frageda adolescenta si sa nu mai aiba grija banilor pentru tot restul vietii? Britanica Jane Park a avut aceasta sansa, dar n-a stiut sa profite de ea asa cum trebuie.

Acum in varsta de 24 de ani, Jane a fost binecuvantata în 2013, atunci cand si-a cumparat pentru prima data un bilet de loterie si a dat lovitura, pustoaica din Edinburgh trecandu-si in conturile aproape goale suma de 1 milion de lire sterline, adică peste 1 milion de euro.

De-atunci, Jane Park a fost urmarita in mod constant de tabloidele britanice si asta pentru ca a avut ce sa le ofere. In momentul fabulosului castig, ea avea un loc de munca part-time (platit cu 10 euro pe oră) și locuia impreuna cu mama sa intr-un micut apartament cu 2 camere din capitala Scoției.

Evident, devenind milionara peste noapte, fara a beneficia de o cultura a administrarii banilor, Jane a căzut prada tentatiilor. Dacă achiziționarea unei locuinte noi, mai confortabile, a fost justificata, celelalte cheltuieli au fost total nesabuite.

Astfel, ea a inceput sa arunce sume uriase pe vacante de lux (Ibiza, Maldive etc.), dar si pe masini costisitoare, cumparandu-si trei asemenea bolizi, un BMW, un Volkswagen si un Range Rover pe care a platit in total aproximativ 60.000 de euro. De asemenea, a devenit dependenta de shopping exclusivist si a apelat la operatii estetice de marire a sanilor, a posteriorului si a buzelor in schimbul altor cateva mii de euro.

Nici viata intima nu a fost una la care s-ar fi asteptat Jane Park. Pentru că nu-si găsea partenerul ideal, ea a organizat în 2017 un concurs de „aplicatii”, oferind potentialului castigator o retributie anuală de 60.000 de lire sterline. În numai 24 de ore, peste 10.000 de barbati s-au oferit să-i devină iubiti, dar nici unul n-a ajuns la inima lui Jane.

Mai mult, norocul de la loto s-a intors impotriva ei anul trecut, în 2019, cand a suferit o pierdere de sarcina la numai cateva zile dupa ce a anuntat ca e insarcinata. Intr-un interviu acordat presei din Albion, Jane Park a recunoscut ca banii nu i-au adus fericirea pe care o astepta. „Am lucruri materiale, dar viata mea e goala. Nu stiu pentru ce traiesc, sunt ruinata. Ma gandeam ca banii imi vor usura de 10 ori viata, insă mi-au facut-o de 10 ori mai grea. De multe ori m-am gandit ca era mai bine daca nu castigam acea suma”, a spus Jane.