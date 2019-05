Cel mai cautat narco-traficant din Mexic, omorat din cauza obsesiei sale sexuale! Cum a fost prins de Politie

Traficantul era pe lista Politiei de ani de zile.

Juan de Dios Úsuga, poreclit Giovanny, a fost ucis recent de fortele speciale intr-o operatiune extrem de violenta, ce a dus la moartea mai multor traficanti. Giovanny era liderul cartelului poreclit "Clan del Golfo", cea mai mare organizatie de trafic de droguri din Mexic, ca numar de oameni, fiind in acelasi timp o forta paramilitara, ce isi are sediul in adancul junglei.

Liderul cartelului era cautat de ani de zile si a fost prins dintr-un motiv socant. Acesta avea o obsesie pentru fetele minore, avand, in momentul interventiei fortelor militare, peste 20 de copile sub 14 ani tinute ca sclave sexuale in jungla mexicana.

Una dintre fetele rapite a fost cea care a dus la uciderea acestuia. Fetita a reusit sa scape in urma cu cateva saptamani si sa mearga la Politie, acolo unde a povestit ce se intampla in tabara traficantilor, dar si unde isi are locatia.

La scurt timp, guvernul a pus la cale o actiune de proportii, luand cu asalt tabara traficantilor cu mai multe elicoptere de lupta, accesul in acea zona cu masina fiind foarte greu! Giovanny a fost omorat, fiind impuscat in piept si in picior, alaturi de el fiind ucisi mai multi traficanti.

Dupa eliminarea acestuia, liderul cartelului a devenit Otoniel, fratele acestuia!