Cel mai bine platit jucator de la FCSB se iubeste cu o vloggerita care a facut videochat. FOTO

Cristi Manea, noua vedeta de la FCSB, are o cucerire noua.

Cristi Manea, noul jucator de la FCSB, se iubeste cu Irina Deaconescu, cunoscuta vloggerita cu sute de mii de urmaritori pe retelele de socializare. Manea, cel mai bine platit jucator din lotul FCSB, s-a despartit in iulie de fosta iubita, cea care a fost batuta de un suporter la EURO U21. Acum a fost filmat de Cancan intr-un club distrandu-se alaturi de Irina.



Noua iubita a lui Manea a recunoscut ca a facut videochat

De la videochat la vlogging! E povestea spusa chiar de Irina Deaconescu in primul ei vlog.

„In familia mea a aparut o problema destul de grava. Era nevoie de o suma mare bani, intr-un timp foarte scurt. Am cautat tot felul de modalitati pentru a castiga bani multi in timp scurt si singurele variante erau videochat, videochat, videochat... Mi-am cumparat o camera si am facut asta timp de 3 luni”, a spus Irina.

30.000 de euro pe luna e salariul incasat de Cristi Manea la FCSB, cel mai mare salariu platit de Gigi Becali in acest moment.



VEZI IMAGINI CU NOUA IUBITA A LUI MANEA IN GALERIA FOTO