Cea mai cunoscuta scena din Titanic, o eroare a lui Leonardo DiCaprio! Dezvaluirile actorului la 23 de ani de la premiera filmului

Titanic este unul dintre cele mai cunoscute si premiate filme din toate timpurile.

Una dintre cele mai emblematice povesti de dragoste a anilor '90 a fost pusa in scena de Leonardo DiCaprio si Kate Winslet. Cei doi i-au portretizat pe Jack Dawson si Rose DeWitt Bukater in filmul inspirat din tragedia petrecuta in 1912, cand cel mai mare vas de croaziera care purta acelasi nume s-a scufundat dupa contactul cu un aisberg.

Cea mai cunoscuta scena din film, care ramane in memoria publicului este momentul in care DiCaprio, care avea 23 de ani pe atunci a trebuit sa o deseneze pe Kate Winslet nud.

Un lucru mai putin cunoscut este faptul ca scena aceea a fost o eroare a actorului, pe care regizorul James Cameron a decis sa o lase.

In timpul scenei, Rose vine la Jack si ii cere sa o deseneze "ca pe una dintre frantuzoaicele tale" (n.r Jack obisnuia sa deseneze nuduri). Vizibil emotionat de scena, DiCaprio s-a pierdut si a gresit replica, dupa cum a recunoscut chiar el intr-un interviu pentru Mirror.

In film, Jack ii spune lui Rose: "Intinde-te pe pat, scuze, pe canapea!", insa replica a fost eroarea tanarului actor. De fapt, el ar fi trebuit sa ii spuna lui Rose sa se intinda pe canapea. In ciuda erorii, regizorul a ales sa pastreze varianta 'gresita' deoarece i s-a parut ca exprima reactia sincera si naturala a lui Jack.

