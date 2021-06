Ce iubita superba are Marco Verratti, mijlocasul nationalei Italiei. Bruneta face furori oriunde apare

Marco Verratti (28 de ani) are acasa o iubita superba. Jessica Aidi este fotomodel si face furori pe Instagram cu fotografiile sexy pe care le posteaza.

Mijlocasul nationalei Italiei s-a cuplat cu superba mulatra la scurt timp după divortul de Laura Zazzara. Cei doi sunt impreuna din octombrie 2019 si si-au oficializat relatia la scurt timp dupa ce s-au cunoscut.

Jessica este frantuzoaica si are 29 de ani. Tanara are un trup fara cusur si este model pentru diverse brand-uri de costume de baie si lenjerie intima. Contul de Instagram al Jessicai este plin de fotografii cu superba bruneta in ipostaze provocatoare (vezi GALERIE VIDEO). Tanara a pozat si pentru celebra revista Sports Illustred. Inainte de a deveni model, Jessica a lucrat ca osparita.

Inainte de debutul Euro 2020, Jessica a postat si o fotografie sexy in care poarta tricoul iubitului ei. Și jucatorul lui PSG isi sustine iubita atunci cand defileaza la Saptamana Modei. Marco Verratti are doi copii din casnicia cu Laura Zazzara, pe Tomasso și Andreea.

Italia a invins Turcia in primul meci de la Euro 2020 si se pregateste pentru a doua partida. Italia – Elvetia are loc azi, 16 iunie, de la ora 22.00.

Meciul poate fi urmarit la PRO TV sau live pe VOYO.