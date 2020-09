Ce COINCIDENTA! Actrita care s-a culcat cu 3 BARBATI DIFERITI si s-a trezit cu aceeasi gluma: "Esti ca o SALTEA din spuma cu memorie!"

Actrita britanica Jameela Jamil (34 de ani) a facut o dezvaluire picanta despre viata sa sexuala.

Intr-un interviu pentru un podcast difuzat online, Jameela si-a expus in mod public cateva detalii din intimitate. In primul rand, ea a recunoscut ca sexul in sine n-o prea incanta. "Nu sunt o femeie uimitoare in pat. Dar am sanii mari, asa ca nu trebuie sa fiu", a spus bruneta cu sinceritate.

Apoi, intrebata despre recenziile primite din partea barbatilor, Jameela Jamil a facut o alta marturisire socanta. "Mi-au spus trei iubiti diferiti ca a face dragoste cu mine e ca si cum ai face sex cu o saltea din spuma cu memorie. Si cred ca au vrut sa spuna asa ca un compliment", a precizat actrita care a cochetat si cu modelling-ul, dar si cu o cariera in radio. "Pot sa stau in orice formă, nu am mușchi decat in inima mea. Sunt ca o bezea umană cu sfarcuri", a detaliat Jameela.