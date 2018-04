Ce a patit "din greseala" jurnalistul care a scris ca Rusia a trimis mercenari in razboiul din Siria! Cum a fost gasit

Scenariu desprins din filmele cu KGB.

Maksim Borodin a devenit celebru dupa ce a publicat informatii clasificate despre prezenta a sute de mercenari rusi in razboiul din Siria.

Acesta si-a asumat un risc imens pentru care a platit in cele din urma cu viata. Jurnalistul rus a fost gasit mort dupa ce a cazut "din greseala" de la balcon, spun autoritatile ruse.

Maksim era un jurnalist extrem de incomod in Rusia. Pe langa subiectul mercenarilor, pe care Moscova l-a negat, acesta mai conducea doua anchete, una despre magnatul aluminiumului Oleg Deripaska, despre care spunea ca are conturi secrete in care spala bani, si un alt subiect si mai sensibil, despre implicarea Bisericii in protestele aparute dupa lansarea filmului Matilda, in care este vorba despre o relatie homosexuala intre un tanar si Tarul Nicolae al Doilea.

Directorul publicatiei unde lucra Maksim a declarat ca barbatul in varsta de 32 de ani nu avae niciun motiv sa se sinucida, si ca nu parea sa aiba probleme psihice, asa cum au spus autoritatile.

Practic, Maksim avea 3 dusmani mari si periculosi, Statul, Biserica si un miliardar, oricare dintre ei putand sta in spatele aceste sinucideri "din greseala".

Episodul vine la scurt timp dupa scandalul diplomatic imens, declansat intre Rusia si UE, dupa ce un fost spion rus ce traia in Londra a fost aproape sa moara dupa ce a fost atacat cu un gaz biologic de catre agenti secreti rusi, informatie negata de asemenea de Moscova.