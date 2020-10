Caz MIRACULOS de vindecare in Romania! Barbatul de 92 de ani care a invins coronavirusul are o poveste incredibila. Cate zile a luptat cu boala

In lume au existat si cazuri de persoane cu o varsta foarte inaintata care au reusit sa invinga COVID-19.

Doi barbati si doua femei de pe continente diferite au reusit sa faca acest lucru, iar unul din cei patru este din Botosani.

Cornelia Ras, o femeie originara din Olanda, in varsta de 107 ani s-a vindecat de noul virus, este e probabil cea mai in varsta persoana care a reusit sa scape de noul virus, potrivit Dailymail.

In Italia, o femeie de 102 s-a vindecat de virus dupa ce a stat internata 20 de zile la spitalul din Genova, potrivit CNN.

In Wuhan, oras de unde a inceput pandemia, un barbat in 100 de ani a scapat de coronavirus dupa 13 zile de tratament, potrivit Independent.

Exista cazuri miraculoase si in Romania. Un barbat in varsta de 92 de ani din judetul Botosani a reusit sa scape de infectia cu noul virus asiatic, dupa ce a stat mai mult de o luna in spital. De asemenea, el este unul dintre cei mai in varsta oameni care au scapat de virus. Petru Alexii locuieste in localitatea Vaculesti si a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", pe 24 martie dupa ce a acuzat simptome. Barbatul a relatat pentru Agerpres ca a trecut prin momente dificile si ca a fost nevoit sa isi petreaca aniversarea de 92 de ani si Pastele in spital. La 3 zile dupa internare sotia si fiica acestuia au ajuns la spital cu aceleasi simptome. Toti 3 au fost diagnosticati cu noul coronavirus si au stat in acelasi salon la spital. Dupa ce s-au vindecat barbatul si sotia au revenit acasa, iar fiica lor s-a intors in Suceava, acolo unde locuieste.

"Am bucuria sa declar vindecarea si externarea unui pacient in varsta de 92 de ani din localitatea Vaculesti, la aceasta varsta venerabila pe care a implinit-o in spital, cand a fost internat. A fost internat cu familia, sotia si fiica dansului, fiica sa fiind prima care s-a externat. Pacientul nonagenar a trecut cu bine prin aceasta confruntare cu viata", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati", Ioan Asaftei.

Tweet virale Covid cazuri miraculoase