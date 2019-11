"Caut o canapea pe care sa dorm!" Modelul XXX a ramas pe strazi dupa ce a fost data afara din casa! Motivul e incredibil

Kayleigh Wanless nu mai are unde sa stea si este in cautarea unei locuinte.

Modelul de 29 de ani se plange ca nu isi poate gasi o locuinta din cauza unui proces, deoarece proprietarii se tem ca "ii va fura", adica nu isi va plati la timp chiria.

Kayleigh a castigat mii de lire din sedintele foto din Playboy, iar acum recunoaste ca isi cauta "o canapea" pe care sa doarma. Procesul din cauza caruia are de suferit este cu fostul sau iubit, care sustine ca modelul nu i-a platit inapoi un imprumut de 31.000 de lire.

"Nu imi pot gasi o locuinta din cauza unui articol din ziar. Lucrez in Londra si caut o canapea pe care sa dorm cand ma intorc in Newcastle din cauza ca nimeni nu vrea sa imi inchirieze o casa.

Oamenii cred ca ii jefuiesc. Nu am facut asa ceva, nici macar nu am imprumutat vreodata bani de la cineva. Intotdeauna am avut banii mei, si daca era sa ma imprumut, as fi mers la o banca, nu la familia cuiva", a declarat Kayleigh.

Modelul sustine ca banii i-au fost imprumutati varului ei de catre fostul iubit, desi au intrat in contul ei.