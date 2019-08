Cati bani face in realitate o starleta XXX! Tanara de 19 ani care face intr-o luna cat a facut Mia Khalifa in toata "cariera"

EX-starleta XXX Mia Khalifa a dezvaluit ca a castigat 12.000 de dolari, din care a platit si taxe, pentru scenele filmate de-a lungul "carierei sale".

12.000$, din care a platit si taxe, a castigat Mia Khalifa in cariera sa de starleta de filme pentru adulti. In acest timp, ea a fost amenintata si cu moartea si a primit interzis sa se mai intoarca in tara natala, Liban. Ex-starleta a dezvaluit acest lucru pe retelele de socializare, spunand ca lumea are o perceptie gresita despre averea ea. Acum, aceasta urmeaza sa se marite cu un bucatar danez si taieste la Copenhaga.

"Castig intr-o luna cat a facut Mia Khalifa in total"

Dezvaluirea facuta de Mia Khalifa a adunat o multime de reactii. Dintre acestea s-a remarcat mesajul unei alte starlete de filme pentru adulti, care isi promoveaza de una singura scenele de sex pe un site celebru.

Pe numele sau de "scena" Stephanie Vixen, aceasta a dezvaluit intr-o postare pe Reddit ca a ajuns sa castige lunar peste 12.000$.

"Nu vreau sa ma lauda, dar din aceasta industrie poti castiga mult mai multi bani. Am filmat cu producatori mari, dar continutul pe care il postez singura imi aduce un venit pasiv constant", a spus aceasta.

"Cat timp videourile sunt pe site, iar oamenii se uita la ele, eu fac bani", a adaugat ea.

Stephanie Vixen a spus ca planuieste sa "faca acest lucru cat timp ii va aduce indeajuns de multi bani".

Tanara de 19 ani a renuntat la jobul sau de cosmetician pentru o cariera in industria filmelor pentru adulti.