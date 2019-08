Mia Khalifa a surprins pe toata lumea. Cati bani castiga in realitate fosta actrita

Mia Khalifa a renuntat la filmele pentru adulti pentru viata de influencerita.

Mia Khalifa a devenit faimoasa dupa ce a renuntat la cariera de filme pentru adulti, acolo unde devenise deja foarte cunoscuta. Banii nu au fost inasa pe masura, iar Mia a renuntat. Acum e urmarita de milioane de oameni pe Instagram si are vlog pe Youtube. Ea e celebra pentru ca o sustine pe West Ham din Londra si merge pe stadion de cate ori are ocazia.



Mia Khalifa, venituri de doar 12.000 dolari

In ciuda a ce se crede, Mia Khalifa sustine ca a incasat doar 12.000 de dolari din filmele pe care le-a facut. "E o parere gresita ca incasam milioane si milioanele din filmele pe care le-am facut. Nimic mai fals. Am facut in total 12.000 de dolari in perioada petrecuta in industrie. Imi era imposibil sa duc o viata normala si sa ma angajez la un birou, asa ca am renuntat. Era insapaimantator insa ca mi-a fost foarte greu sa imi gasesc un loc de munca dupa ce am renuntat la filme", a povestit Mia pe Twitter.

Dupa ce a renuntat la filme pentru adulti, Mia Khalifa a lucrat ca si comentatoare de evenimente sportive in SUA. Acum e urmarita de peste 17 milioane de oameni pe Instagram.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO