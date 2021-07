Castiga peste 2,5 milioane de euro pe an din postarile de pe retelele de socializare. Cu se ocupa si cum a ajuns atat de faimoasa

O jurnalista a renuntat la job-ul ei pentru a devenit "carfluencer", iar acum se poate lauda cu castiguri financiare impresionante.

Alex Hirshi era prezentatoare la radio cand si-a facut un cont pe retelele de socializare, denumit "Supercar Blondie".

Australianca a decis sa se mute din Queensland in Dubai in 2008, pentru a putea discuta si face review-uri despre maxini de lux la un post de radio.

Intre timp aceasta a devenit din ce in ce mai cunoscuta, iar in prezent are peste 14,3 milioane de urmaritori pe contul de TikTok, iar pentru o singura postare primeste peste 70.000 de euro. Potrivit unor calcule facute, Alex ajunge sa castige aproximativ 2,5 milioane de euro.

"Supercar Blondie" posteaza clipuri video si fotografii in care apare alaturi de masini de lux, precum cele de la Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce sau Pagani.

"Am inceput sa impartasesc experienta mea despre condusul acestor masini. Cei de la Bentley mi-au dat cateva masini si am facut mai multe clipuri. Apoi m-am indreptat spre nume mai mari, precum Ferrari, McLaren. La vremea respectiva nimeni nu facea asa ceva", a declarat Alex pentru Sun Motors.

