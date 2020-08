Cand Francesco nu-i acasa, Ilary joaca pe masa! Imagine FASCINANTA cu sotia lui Totti. Nu degeaba i se spune "UNICA"

Faimoasa partenera a capitanului de legenda al celor de la AS Roma si-a delectat admiratorii cu o fotografie sexy, intr-o postura inedita.

In varsta de 43 de ani, Francesco Totti n-a urmat o cariera in antrenorat dupa ce a si-a agatat ghetele in cui, italianul preferand sa-si creeze propria agentie de scouting. Pe plan personal, jucatorul-emblema pentru clubul AS Roma o duce la fel de bine, alaturi de frumoasa Ilary Blasi (39 de ani), cu care are o relatie de aproape doua decenii, dar si cu cei trei copii ai cuplului.

"6 UNICA" (sei unica, in italiana) e dedicatia memorabila pe care Totti i-a oferit-o partenerei sale dupa una dintre nenumaratele reusite pe terenul de fotbal. Prezentatoare de televiziune, dar si actrita de succes, Ilary si-a pastrat si in prezent imaginea seducatoare cu care l-a cucerit pe Francesco.

Drept dovada e ultima fotografie de pe Instagram, in care sotia lui Totti s-a urcat pe masa din bucatarie pentru un shooting de senzatie, cu care si-a dat pe spate admiratorii. Nu se stie daca Francesco a fost si el acasa in momentul pozei, insa cert e faptul ca cei doi au plecat in aceste zile intr-o vacanta romantica. Agentiile de pariuri au intrat deja in alerta, aparand si cote pentru un al patrulea copil care sa completeze familia Totti.