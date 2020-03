BREAKING NEWS: Tara din Europa in care se anunta MILIOANE de cazuri de coronavirus! Varful epidemiei va fi atins de Paste

Raspandirea COVID-19 pare sa fie tot mai greu de controlat!

Expertii se asteapta ca vacanta de Paste sa aduca infectarile la un nivel mult superior celui din prezent. Daily Star scrie ca 'milioane de britanici ar putea fi infectati cu coronavirus pana de Paste'.

Pana in acest moment, 164 de oameni au fost gasiti pozitivi la COVID-19. Doua dintre cazuri au fost mortale.

Conform expertilor, situatia nu se va imbunatati in urmatoarele 6 luni. 'Ce e mai dificil abia de acum urmeaza' - anunta oamenii de stiinta.

Microbiologul Peter Piot a comentat pentru The Times: "Sunt intrebat daca e vorba despre o exagerare a situatiei. Raspunsul meu e 'nu'. E un lucru cat se poate de serios. Vom atinge varful epidemiei undeva in apropierea Pastelui."

"Daca lucrurile se imbunatatesc in aprilie sau mai, atunci am putea avea o revenire a virusului in noiembrie", a adaugat Piot.

Tweet coronavirus Citeste si: