BREAKING NEWS: Atacul cibernetic asupa unei mari companii a expus datele a 9 milioane de clienti! Anunt de ultima ora

O cunoscuta companie aeriana a fost victima unui atac cibernetic.

EasyJet a fost victima unui atac cibernetic, au anuntat oficialii celebrei companii aeriene low-cost.

Atacul a fost unul 'extrem de sofisticat' si a expus adresele de e-mail si datele personale a aproximativ 9 milioane de clienti.

Mai mult, la 2.208 clienti le-au fost furate si detaliile cardului de credit.

"Imediat ce am luat la cunostinta despre atac, am luat masurile pentru a gestiona incidentul si am angajat experti pentru a investiga problema", a anuntat compania, potrivit Mundo Deportivo.

Oficialii companiei nu au oferit detalii despre modul in care atacatorii au reusit sa sparga masurile de securitate si sa acceseze informatiile private. De asemenea, nu s-a mentionat nici timpul in care atacatorii au avut acces la informatii.

"Luam in serios securitatea cibernetica a sistemelor noastre si avem in aplicare masuri de securitate solide pentru a proteja informatiile personale ale clientilor nostri. Aceasta este o amenintare in evolutie, incat atacatorii cibernetici devin din ce in ce mai sofisticati", a declarat CEO-ul EasyJet, Johan Lundgren, conform sursei citate.