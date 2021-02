Bluza transparenta cu care sex-simbolul a depasit limitele. Milioane de barbati s-au ingramadit sa dea "zoom"

Diletta Leotta, cea mai sexy jurnalista de sport din lume, a oferit o noua dovada a frumusetii sale, cu o postare incendiara pe Instagram.

In varsta de 29 de ani, senzuala Diletta tine capul de afis al presei tabloide din Italia, mai ales ca la inceputul acestui an a intrat intr-o noua idila romantica, in compania actorului turc Can Yaman. Cei doi au pus capat zvonurilor, facandu-si publica relatia si declansand astfel o adevarata furtuna mediatica.

In paralel, prezentatoarea postului italian DAZN, acolo unde se ocupa cu relatarea meciurilor de fotbal din Serie A, continua sa-si inmulteasca fanii de pe Instagram, cu fotografii provocatoare in diverse ipostaze. Asa s-a intamplat si cu ultima sa postare, care a atras in scurt timp sute de mii de vizualizari, dar si o sumedenie de comentarii din partea publicului masculin. Majoritatea acestora au adus in discutie cuvantul "zoom", referindu-se la bluza transparenta de culoare neagra cu care Diletta si-a pus la grea "incercare" admiratorii.