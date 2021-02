Becali, REPLICA pentru George Simion dupa declaratiile facute de deputatul AUR: "Esti prea mic copil ca sa stii stilul lui Gigi Becali!"

George Simion (34 ani) a vorbit despre dialogul pe care l-a purtat cu patronul de la FCSB.

Copresedintele Partidului Alianta pentru Romania a vorbit despre discutia pe care a avut-o cu Gigi Becali, sustinand ca patronul ros-albastrilor nu i-a oferit un sediu pentru partidul sau, asa cum a declarat chiar el.

Mai mult decat atat, Simion a afirmat ca Gigi Becali "a spus-o doar asa, in stilul lui". Finantatorul FCSB a venit rapid cu o replica pentru copresedintele AUR.

"Stilul meu este adevarul. Domnul Simion este in eroare. Sunati-l pe Claudiu Tarziu sa va spuna daca nu cumva si acum activeaza, el si nevasta lui in acel birou, in fiecare zi. Sunati sa vedeti daca minte Becali sau nenea Simion. Acum un an nu exista AUR, eu i-am dat acel birou lui Claudiu Tarziu si sotiei lui, ca ea e nu stiu ce pictorita, avea nevoie sa picteze pe acolo sau ce fac ei.

Stie el, nenea Simion, stilul lui Gigi Becali. Nenea Simion, esti prea mic copil ca sa stii care e stilul lui Gigi Becali! Gigi Becali spune adevarul pur. Habar nu aveam cine e Claudiu Tarziu. A venit la mine la palat si mi-a propus nu stiu ce functie in AUR. I-am zis 'Bai, baiete, nu ma intereseaza pe mine o functie la voi in partid, ca nu mai fac politica'. Zicea sa fiu vicepresedinte.

Pai cum sa fiu eu vicepresedinte la Simion? Nu s-a nascut Simion ca sa fiu eu vicepresedintele lui. Gigi Becali va fi numai presedinte, pana la moarte", a spus patronul FCSB pentru Romania TV.