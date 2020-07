Barbatul Ken a devenit papusa Barbie! Transformare incredibila pentru Rodrigo Alves! Si-a schimbat numele si isi doreste sa aiba copii. Cum arata acum 

Rodrigo Alves (36 ani) a luat o decizie cu care si-a socat urmaritorii.

Supranumit 'Ken uman' in urma interventiilor facute pentru a se asemana cu partenerul papusei Barbie, Rodrigo Alves a facut o schimbare uriasa in viata sa.

Si-a anuntat urmaritorii ca si-ar placea sa fie numit Jessica, si-a schimbat numele de pe Instagram si a anuntat ca intentioneaza sa si-l schimbe si in viata reala. Barbatul si-a pus si silicoane, iar acum arata exact asa cum spune ca si-a dorit, ca o femeie.

Intr-un interviu acordat recent, Jessica a recunoscut ca isi doreste sa devina mama in viitorul apropiat.

"Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa te iubesti pe tine. Prioritatea mea sunt eu si transformarea mea. Mi-ar placea sa am un copil, sa nasc.

Ma vad in viitor avand grija de un bebelus si intr-o relatie cu cineva care ma accepta pentru ceea ce sunt. Am stiut dintotdeauna ca sunt femeie, de la varsta de 3-4 ani.

Am inceput sa port haine de femeie acasa, in secret. Stateam in fata televizorului asa si nu stia nimeni. Incercam sa fiu barbat, aveam patratele, maini mari. Am incercat din rasputeri sa fiu barbat pentru ca m-am nascut in corpul asta, insa am fost in depresie si nefericita. Fie ma transformam, fie muream", a spus Jessica pentru emisiunea This Morning.