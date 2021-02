Au ingropat securea razboiului! Tatal Walter Zenga si-a imbratisat din nou copiii. Poza dupa care au tanjit o viata

Cunoscutul antrenor italian s-a reintalnit dupa mult timp cu Nicolo si Andrea, copiii pe care ii are din a doua sa casatorie.

Relatia tensionata dintre Walter Zenga si cei doi baieti, Nicolo si Andrea, a facut in ultimele luni deliciul presei tabloide din Italia.

"Dupa parerea mea, nu este o obligatie sa fii tata, este o vointa. Dacă aceasta dorinta nu exista, nu-l pot invinui pentru asta. Ma consider foarte norocos ca am crescut impreună cu mama, ii datorez viata. La 27 de ani, nu e de-ajuns sa primesc un mesaj pe luna de la el, trebuie sa am ceva mai mult. Nu-mi reneg tatal, dar trebuie să fie el cel care face primul pas. Eu nu am simtit niciodata nevoia sa merg sa-l caut, nu-mi lipseste nimic", a declarat la un moment dat Andrea, unul dintre baietii pe care Zenga ii are cu a doua sa sotie, Roberta Termali.

Pus in fata acestui scandal mediatic, Walter Zenga a inceput sa faca pasi mici catre normalizarea relatiei cu copiii sai, iar incununarea eforturilor a venit acum. Astfel, pe contul de Instagram al italianului a aparut o fotografie in trei, in care Walter sta alaturi de Andrea (27 de ani) si Nicolo (31 de ani). "Reunire" a fost mesajul sugestiv transmis de fostul fotbalist.