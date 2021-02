"Gata cu minciunile!" Prima imagine cu Walter Zenga si sotia Raluca dupa anuntul divortului. S-au impacat cei doi?

Romanca Raluca, a treia sotie a lui Walter Zenga, a avut prima aparitie publica alaturi de antrenorul italian dupa ce acesta a spus ca divorteaza.

"N-o mai recunosc pe cea care mi-a fost sotie timp de 14 ani", spunea Walter Zenga la inceputul lunii octombrie 2020, precizand ca va divorta in curand de Raluca. Intre timp, vestile despre casnicia celor doi au lipsit cu desavarsire, italianul fiind preocupat mai degraba sa regleze legatura cu cei doi copii din a doua sa casatorie, Andrea si Nicolo, care isi acuza tatal de neglijenta si ignoranta.

De altfel, acesta a fost si motivul pentru care Raluca a decis sa iasa in public si sa-si apere sotul, intr-o interventie comuna de la Dubai, in cadrul unui show de televiziune din Italia. "Eu nu am vrut sa ma bag pentru ca sunt episoade din viata lui Walter la care nu am luat parte, dar nu vreau ca oamenii sa creada ca el e un tata rece si detasat. Cu copiii mei, Walter junior si Samira, a fost mereu prezent alaturi de ei. In ceea ce priveste Andrea si Nicolo, imi amintesc de invitatiile pe care le-a facut Walter. In fiecare an ii invita, casa noastra a fost mereu deschisa. N-au vrut sa vina nici la nunta noastra, nici la botezul Samirei", a spus Raluca, subliniind faptul ca e satula sa auda atatea minciuni legate de partenerul ei de viata.

Astfel, ardoarea cu care Raluca a sarit in ajutorul lui Walter a facut ca presa italiana sa speculeze o impacare intre cei doi soti, la patru luni de la anuntul divortului.

"E acuzat ca si-a neglijat copiii mai mari pentru a fi cu cei mici. Nu e asa, dragostea unui parinte nu se imparte, ci se multiplica", a mai spus romanca de 39 de ani.