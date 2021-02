Au cumparat o papusa pentru fiica lor, dar au avut un soc cand au ajuns acasa. Ce se putea ascunde inauntrul jucariei

Americanii au achizitionat jucaria dintr-un magazin second-hand, fara sa-si imagineze in ce belea urmau sa intre. Inainte de a-si lasa fiica sa se bucure de noua papusa, parintii au decis s-o spele, ca masura elementara de igiena, cu atat mai mult cu cat plusul mai fusese uitilizat de alte persoane.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS