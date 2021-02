Atac devastator al fiicelor lui Maradona in timpul audierilor: "Ei sunt vinovatii!" Declaratii incendiare in fata procurorilor

Dalma si Ginnina, fiicele lui Diego Maradona, sunt audiate in aceste zile in legatura cu decesul fostului mare fotbalist.

Trecut in nefiinta la 25 noiembrie 2020, Maradona a lasat in urma multe semne de intrebare, iar procurorii vor sa afle daca exista intr-adevar vinovati pentru aceasta tragedie. In fata anchetatorilor au ajuns si cele doua fiice, Dalma (33 de ani) si Giannina (31 de ani), pe care Diego le avea din unica sa casnicie, cu Claudia Villafane.

Conform presei argentiniene, Dalma si Giannina s-ar fi exprimat categoric cu aceasta ocazie, punand tunurile pe doctorii angajati sa se ocupe indeaproape de situatia medicala a tatalui lor, si anume neurochirurgul Leopoldo Luque, si psihiatra Agustina Cosachov.

"Ei sunt vinovatii. Vizitele pe care le faceau erau rare, nutritia absolut neglijata, iar monitorizarea n-a existat. Noi n-am primit informatii nici macar cu privire la tipurile de medicamente pe care le lua sau despre schimbarile de terapie. Lipsa totala de comunicara dintre noi si ei a fost evidenta", a declarat Dalma.

"De asemenea, noi am propus ca tatal nostru sa stea intr-o locuinta cu un confort mai mare si mai bine echipata, la un pret de inchiriere mai mic. Cei care i-au ales apartamentul au fost Luque si Cosachov. Chiar nu intelegem de ce", au completat fiicele starului argentinian.