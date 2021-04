Asta e cea mai mare suma castigata vreodata la un proces de divort! Femeia s-a ales cu 453 de milioane de lire! Cum a reusit 

Sotia unui miliardar rus a dat lovitura la divort!

Femeia a castigat procesul de divort cu Farkhad Akhmedova si s-a ales cu suma de 453 de milioane de euro, cea mai mare suma pe care cineva a castigat-o vreodata in Marea Britanie in urma unui astfel de proces.

Judecatorii i-au dat dreptate, dupa ce Tatiana Akhmedova a demonstrat ca fostul ei sot, impreuna cu fiul lor de 27 de ani, Temur Akhmedov, au ascuns bunurile de ea.

Femeia si-a dat in judecata si fiul pentru a primi mai mult de 70 de milioane de lire, suma pe care cei doi ar fi ascuns-o de ea, si o proprietate de 5 milioane de lire din Moscova, anunta The Sun. Tatiana locuieste in Londra.

Averea barbatului se ridica la 900 de milioane de lire sterline, anunta sursa citata.