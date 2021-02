Are vila cu piscina, dar se uita la fiecare banut! E incredibil unde spala hainele copiilor

Presa britanica relateaza cazul unei femei a carei disperare de a economisi bani a dus-o la actiuni total neobisnuite.

Jeni Cox locuieste intr-o vila impunatoare, dotata inclusiv cu piscina, astfel ca lipsa banilor ar parea sa fie scoasa din calcul in cazul unei asemenea persoane. Nu e si situatia britanicei, o fanatica in ceea ce priveste economisirea banilor, drept pentru care apare des in emisiuni televizate de profil, impartasind fel de fel de trucuri.

Unul dintre acestea e cu adevarat uluitor, Jeni preferand sa spele hainele familiei, inclusiv a celor trei copii ai sai, in piscina exterioara, asta pentru a limita consumul de apa de la traditionala masina de spalat. "Ma simt foarte bine atunci cand nu cheltuiesc multi bani", este explicatia ei pentru deciziile ciudate in ceea ce priveste administrarea gospodariei.

Si, pentru a folosi piscina respectiva in scopul in care a fost creata, Jeni Cox spune ca se bucura de ea doar cateva zile in sezonul estival, asta bineinteles pentru a evita vacantele care i-ar saraci bugetul.

