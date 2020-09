Un american s-a culcat linistit langa piscina, dar s-a trezit cu URSUL la picioare! Reactia INCREDIBILA a barbatului

Pe internet s-a viralizat un material filmat in care un barbat din Massachusetts a primit vizita neasteptata a unui urs, in propria locuinta.

Matt Bete e numele americanului care a intrat in contact direct cu un urs, in timp ce se odihnea pe un sezlong de pe marginea piscinei. Lasand poarta de la casa deschisa, animalul salbatic a intrat ca un musafir nepoftit si s-a dus sa "verifice" apa piscinei, dupa care s-a indreptat catre picioarele americanului, pe care le-a "adulmecat" putin, atingandu-le usor cu ghearele.

A fost momentul in care Matt Bete s-a trezit socat, ursul speriindu-se si el si indreptandu-se in fuga spre iesire. Remarcand faptul ca animalul era unul de mici dimensiuni, prima reactie a lui Matt a fost aceea de a-si lua telefonul de pe masa pentru a imortaliza intalnirea cu mamiferul. "Matt a ramas calm pentru ca stia ca are la dispozitie un scaun, in caz de nevoie", a declarat sotia lui Bete pentru presa americana.

