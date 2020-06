Arata TRASNET si vrea sa concureze la proba de calarie la Jocurile Olimpice! Faimoasa bruneta cu 131 de milioane de urmaritori a surprins pe toata lumea

Kendall Jenner a spus ca viseaza sa participe in concursurile de echitatie.

Kendall Jenner, un supermodel cunoscut in intreaga lume, spune ca viseaza sa ii calce pe urme mamei sale si sa poata participa in probele de echitatie de la Jocurile Olimpice.

Desi are un program foarte incarcat si nu are atat de mult timp la dispozitie pentru aceasta pasiune, Kendall a profitat de perioada de pandemie. Tanara de 24 de ani si-a exprimat dorinta intr-un interviu acordat pentru daily record.

"Mi-ar placea sa particip la Olimpiada. Am doi cai, dar nu am timp sa calaresc atat cat mi-as dori. Am reusit sa calaresc in timpul carantinei. Tatal meu ar fi foarte mandru sa imi implinesc visul.", a spus Kendall.