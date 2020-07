Ibra, CE FACI ACOLO? Suedezul e DESCATUSAT: a batut-o pe marele Juve si a "agatat-o" online pe frumoasa Diletta Leotta

Inainte de a pune umarul la victoria lui AC Milan cu Juventus (4-2), Zlatan Ibrahimovic a facut furori pe Instagram.

Cu un gol din penalty si o pasa de gol in disputa cu echipa lui Ronaldo, atacantul de 38 de ani al "diavolilor" milanezi a contribuit la mentinerea suspansului in ceea ce priveste titlului de campioana in Serie A. "Daca veneam la Milan de la inceputul sezonului, eram campioni", a spus suedezul in stilul caracteristic.

Cu cateva ore inaintea derby-ului de marti, Zlatan s-a facut inca o data remarcat, dar pe Instagram, mai precis pe pagina frumoasei jurnaliste Diletta Leotta. Aceasta a facut o postare banala, in care s-a fotografiat dupa cateva exercitii fizice facute undeva la inaltime.

Doar ca, la putin timp dupa ce urcat poza pe reteaua de socializare, italianca s-a trezit cu un comentariu neasteptat, semnat chiar Zlatan Ibrahimovic. "Diletta, ce faci acolo pe acoperis? Nu te relaxa", i-a transmis fotbalistul celei mai sexy reporterite din lume. Reactia a starnit o adevarata "furtuna" in mediul online, pagina de Instagrama a Dielttei fiind luata cu asalt.

Dupa ce a fost tachinata de Zlatan in spatiul virtual, Diletta Leotta a avut ocazia sa asiste pe viu la meciul Milan - Juve. Intr-o tinuta sexy, reprezentanta postului DAZN a fost o pata de culoare in atmosfera trista a tribunelor goale de pe stadionul San Siro.