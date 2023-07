Soția lui Mauro Icardi a fost în centrul atenției în ultimele zile, după ce un jurnalist argentinian a informat că ar fi fost diagnosticată cu leucemie. Deși nu a comentat inițial zvonurile apărute, Wanda Nara a realizat o postare pe Instagram în care a venit cu lămuriri în acest sens.

Reacția Wandei Nara după anunțul că ar fi fost diagnosticată cu leucemie

Agentul a scris un amplu mesaj în care anunța că se simte bine și dezvăluia că în ciuda faptului că unele analize nu i-au ieșit în regulă, nu a primit încă vreun diagnostic și așteaptă să își facă și mai multe teste.

„Bună tuturor, sunt aici după câteva zile în care am avut nevoie de timp pentru mine și vreau să vă spun puțin ce s-a întâmplat. Miercuri am decis, pe cont propriu, să îmi fac niște analize de rutină, așa cum obișnuiesc să fac atunci când călătoresc. Câteva dintre valori au ieșit rău și am decis să mă internez pentru a completa cu alte analize care au ieșit bine. Joi, tot din proprie inițiativă, am plecat din acea clinică pentru a face mai multe analize într-un loc specializat.

Am făcut-o încercând să găsesc mai multe informații pentru rezultatele obținute la primele analize. Ca oricare mamă, am încercat să le ascund copiilor mei temerile mele, în special pentru că nu am primit un diagnostic clar. Din păcate, vineri a apărut din partea unui jurnalist confirmarea unui diagnostic pe care nici măcar eu nu îl aveam. Medicina nu e precisă și în acel moment nu trecuseră nici 24 de ore de la primele analize.

Întotdeauna copiii mei au aflat totul de la mine, întotdeauna am vorbit cu ei și nu avea să fie asta excepția, însă aș fi ales să fac asta cu mai multe rezultate și analize în mână, mai ales în timpul ales de mine. Îi sunt recunoscătoare familiei mele, fiecărui prieten și fiecăruia dintre voi pentru că mi-ați arătat cât mă iubiți. Sunt deja acasă la mine, aștept să fac mai multe analize și urmez indicațiile profesioniștilor care mă însoțesc. Voi menține totul extrem de intim, în special pentru a-mi proteja copiii”, a scris Wanda pe Instagram.