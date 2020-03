"Am pierdut batalia cu acest virus!" Declaratia pe care nu voia sa o auda nimeni! Verdict DUR pentru Romania in plina pandemie! Ce s-a intamplat

Un fost presedinte al Romaniei a dat un verdict ingrozitor in plina pandemie.

Fostul presedinte al Romaniei in perioada 2004 si 2014, Traian Basescu a vorbit despre pandemia coronavirusului din Romania si spune ca ar fi trebuit luate o serie de masuri mult mai dure pentru a preveni raspandirea virusului.



"Am pierdut deja batalia cu acest virus. Daca vreti sa fiu sincer, trebuia sa fim capabili sa facem minunmum 10.000 de teste pe zi. Am vazut o mare veselie ca au venit 100.000 de combinezoane. Asta inseamna nimic. Daca mai este ceva de facut, acel ceva este in mana populatiei. Institutiile au pierdut tempoul. Sunt cu o luna in urma evolutiei epidemiei.

Trebuie sa ne pregatim pentru ce e mai rau. Singurul mod in care ne putem apara este sa stam izolati in casa. Nu mai avem nicio masura. Ori ne izolam in casa, ori ne refugiem in munti. E foarte greu! Ma uit la nepotei. Sunt de doua saptamani in casa si deja nu te mai intelegi cu ei", a declarat Traian Basescu pentru Romania TV.

